Япония расширила антироссийские санкции

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Япония ввела экспортные ограничения против 57 компаний из России. Об этом со ссылкой на Минэкономики страны сообщает ТАСС.

Санкции Японии коснутся Уральского завода гражданской авиации, ЦНИИ "Буревестник" и "Электроприбор", а также Восточной верфи. Также будут заморожены активы 35 лиц и 43 организаций из России.

Кроме того, в рамках антироссийских мер со стороны Токио были введены ограничения против ряда компаний из Армении, ОАЭ, Сирии и Узбекистана.

Помимо прочего, с 1 января 2024 года Япония вводит запрет на импорт непромышленных алмазов из России.

Ранее стало известно, что товарооборот между Россией и Японией в августе 2023 года снизился более чем на 60%. В денежном эквиваленте оборот составил 576,6 миллиона долларов. Значительное влияние на снижение товарооборота оказало прекращение поставок японских автомобилей в РФ.



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