Япония ввела санкции против омбудсмена РФ Москальковой и еще 34 россиян

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Японское правительство ввело персональные санкции против уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, замминистра обороны Татьяны Шевцовой и еще 33 россиян и 43 общественных, промышленных, исследовательских организаций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Японии.

Отмечается, что рестрикции подразумевают заморозку активов в случае их обнаружения. Они также затронули ряд представителей военного командования, в том числе генерал-полковника, начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Александра Лапина, генерал-полковника Евгения Никифорова, генерального директора агентства "Инфорос" Анастасию Кириллову, заместителя премьер-министра Татарстана Лейлу Фазлееву и других.

Между тем 16 человек включены в список, который связан с Крымом и новыми российскими регионами. Также санкции вводятся против таких организаций, как ЧВК "Патриот", Юнармия, Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова и иных.

Ранее Япония ввела экспортные ограничения против 57 компаний из России. Они затрагивают Уральский завод гражданской авиации, ЦНИИ "Буревестник" и "Электроприбор", а также Восточную верфь.

Помимо прочего, с 1 января 2024 года Япония вводит запрет на импорт непромышленных алмазов из России.

Товарооборот между Россией и Японией в августе 2023 года снизился более чем на 60%. В денежном эквиваленте оборот составил 576,6 миллиона долларов. Значительное влияние на снижение товарооборота оказало прекращение поставок японских автомобилей в РФ.

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