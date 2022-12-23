Байден подписал военный бюджет США на 2023 год

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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год, который начался с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"В пятницу, 23 декабря, президент подписал закон <...> об оборонном бюджете на 2023 финансовый год", – указано в распространенной публикации.

Размер оборонного бюджета достигает 858 миллиардов долларов. Порядка 800 миллионов долларов из этого объема могут быть переданы Украине на нужды в сфере обеспечения безопасности.

В отдельном заявлении Джо Байден указал, что закон о бюджете включает в себя "критически важные положения для поддержки национальной обороны" США, а также внешней политики и внутренней безопасности страны.

Накануне стало известно, что сенат США проголосовал за поправку в проект бюджета, которая позволит конфисковать замороженные активы бизнесменов из РФ в пользу Украины, в качестве гуманитарной и военной помощи.

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