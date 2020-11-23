Кабмин выделит 80 млрд рублей 39 регионам на поддержание стабильности их бюджетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

39 регионов России, у которых сократились поступления из-за пандемии коронавируса, получат 80 миллиардов рублей на поддержку стабильности бюджетов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Во время заседания с правительством премьер отметил, что с помощью данных средств могут быть выполнены все социальные обязательства перед гражданами. Также дополнительные ресурсы могут быть сконцентрированы для борьбы с коронавирусом", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 200 млн рублей на мобильные бригады для заболевших коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги будет направлены на оплату работы специалистов и командировочные расходы. Сообщается, что в ряде территорий уже применяется практика формирования мобильных бригад.