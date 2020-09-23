ГД повысила акцизы на сигареты

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Государственная дума приняла закон, увеличивающий в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию, а также электронные сигареты на 20%. Федеральным законом будут индексироваться акцизы на табак в 2022–2023 годах на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.

В результате ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты – 60 рублей за штуку.

"В части табака – это уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака, и это действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри РФ", – сказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Данный ФЗ устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (4%) к ставкам, установленным на 2022 год. Депутаты ГД одобрили инициативу в среду.

В начале года эксперты спрогнозировали рост цен на табачные изделия и электронные трубки. Говорилось, что стоимость табачной продукции может увеличиться на 25%.

Ранее ГД поддержала проект о наказании за действия по отчуждению территорий РФ.