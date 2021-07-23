Набиуллина надела брошь с тучей и дождем после повышения ключевой ставки

Фото: youtube.com/Банк России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина надела брошь в виде тучи и дождика на пресс-конференцию по теме повышения ключевой ставки. Об этом сообщает "Газета.ру".

Броши являются фирменным аксессуаром Набиуллиной. Ранее она призналась, что специально подбирает их под каждую определенную ситуацию, наделяя свой образ определенным смыслом.

Так, весной 2020 года глава ЦБ предстала перед публикой с приколотой брошью в форме неваляшки, которая указывала на принятые регулятором меры по поддержке финансового сектора в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщалось ранее, Банк России повысил ключевую ставку на 1 пункт, этот показатель поднялся до 6,5% годовых.

В ЦБ объяснили, что за последнее время увеличился вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов. На это повлияло ускоренное расширение спроса в сравнении с возможностями наращивания выпуска. В совокупности данный процесс повышает инфляционные риски.

Комментируя повышение ставки, Набиуллина отметила, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока нельзя. При этом она подчеркнула, что в июне – первой половине июля 2021 года появились первые признаки ослабления инфляционного давления.