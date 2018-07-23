Страны G20 не договорились о регулировании криптовалют на встрече в Аргентине

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Участники G20 не смогли выработать единые подходы к регулированию криптовалют. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак после встречи министров финансов и глав центральных банков G20 в Аргентине.

По его словам, тема криптоактивов активно обсуждалась на встрече, хотя единого подхода по-прежнему нет. "С другой стороны, "двадцатка" однозначно признала, что риска финансовой стабильности криптоактивы пока не несут. Это основной вывод", – цитирует Сторчака РИА Новости.

Как сказано в итоговом коммюнике G20, хотя криптоактивы не подрывают стабильность мировых финансов, ситуацию необходимо контролировать. Страны "двадцатки" поручили Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) к октябрю выработать стандарты контроля, применимые к криптоактивам.

Сторчак пояснил, что многие участники встречи опасаются появления мошенников в области криптовалют, которые снимут крупные суммы и скроются. Это поставит население и власти в сложную ситуацию, ведь, как отметил замминистра, "регулирования и способов защиты пользователей криптоактивов пока нет".

В то же время, по словам Сторчака, участники встречи подтвердили достигнутые ранее договоренности о невмешательстве в саму технологию майнинга.

Ранее в Госдуме РФ предложили обложить налогами майнеров и владельцев криптовалют. К майнингу и обороту криптовалют планируют применять все действующие в Налоговом кодексе режимы.