Майнеров и владельцев криптовалют планируют обложить налогами

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что действующие нормы Налогового кодекса распространят на майнеров и владельцев криптовалют. Физическим лицам придется платить НДФЛ, а юридические лица будут платить налоги, соответствующие форме бизнеса. Об этом сообщает газета "Известия".

Закон о криптовалютах, по словам Аксакова, планируют принять в Госдуме осенью.

По его словам, в документе говорится, что к майнингу и обороту криптовалют будут применяться все действующие в Налоговом кодексе режимы.

Отдельное налогообложение для майнинга и оборота криптовалют, как предположил Аксаков, может появиться в будущем.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее сообщал, что власти начали разрабатывать понятия "цифровых денег" и "цифровых прав" вместо "криптовалюты" и "токена". Проекты законов о "цифровых деньгах" помешают выводу активов в нерегулируемую цифровую среду.