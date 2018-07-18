Майнеров и владельцев криптовалют планируют обложить налогами

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что действующие нормы Налогового кодекса распространят на майнеров и владельцев криптовалют. Физическим лицам придется платить НДФЛ, а юридические лица будут платить налоги, соответствующие форме бизнеса. Об этом сообщает газета "Известия".
Закон о криптовалютах, по словам Аксакова, планируют принять в Госдуме осенью.
По его словам, в документе говорится, что к майнингу и обороту криптовалют будут применяться все действующие в Налоговом кодексе режимы.
Отдельное налогообложение для майнинга и оборота криптовалют, как предположил Аксаков, может появиться в будущем.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее сообщал, что власти начали разрабатывать понятия "цифровых денег" и "цифровых прав" вместо "криптовалюты" и "токена". Проекты законов о "цифровых деньгах" помешают выводу активов в нерегулируемую цифровую среду.
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