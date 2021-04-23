Россияне сократили траты на еду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из-за кризиса россияне стали экономить на базовых продуктах. Потребители сократили расходы на овощи, фрукты, мясо и хлебобулочные изделия. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным аналитиков "Тинькофф Data", из-за роста инфляции траты россиян на продукты питания, одежду и базовые услуги в первом квартале 2021 года увеличились на 18% год к году. В то время как индексация прожиточного минимума отстает. По данным ведомства, с февраля 2020 года по февраль 2021 года он вырос лишь на 7,5%. Данный разрыв вынуждает россиян серьезно экономить на продуктах.

По данным исследователей, в феврале 2021 года покупки яблок упали на 60% год к году. Расходы на приобретение моркови, апельсинов, капусты и хлебобулочных изделий сократились более чем на 40%, картофеля – на 30%, муки – на 13%.

"На сокращение трат на отдельные товары повлияло и то, что пандемия научила россиян отказываться от импульсивных покупок", – считает партнер OneStory Ольга Сумишевская.

Кроме того, из-за попыток россиян сэкономить возросла популярность магазинов-дискаунтеров. Потребители выбирают не только дешевые продукты, но и недорогую одежду, поясняют эксперты. Например, у сети Familia, продающей стоковые коллекции, по словам ее представителя, выручка по итогам первого квартала 2021 года увеличилась на 30%, до 8,17 миллиарда рублей.

Ранее специалисты Росстата подсчитали масштабы изменения цен на продукты питания в России за период с 23 по 29 марта. Эксперты установили, что в среднем плодово-овощная продукция подешевела на 0,2% за счет снижения цен на огурцы и помидоры – минус 5,4 и 2% соответственно.