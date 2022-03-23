Переводы через Western Union можно вернуть в отделениях "Почты России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Платежная система Western Union 24 марта остановит проведение денежных переводов в РФ. Отправитель перевода в России, который решил получить его возврат, сможет сделать это в отделениях "Почты России", сообщает ТАСС.

"Денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта 2022 года, доступны для получателей в других странах в любое время (за исключением переводов из России в Республику Беларусь, которые могут быть только возвращены отправителю). Денежные переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта 2022 года, могут быть получены отправителем", – уточнили в компании.

Western Union объявила о приостановке работы в России и Белоруссии 10 марта. Оператор попросил Центробанк исключить его из реестра операторов платежных систем.

Позднее из-за прекращения работы Western Union в России перестал работать сервис пополнения кошельков AliPay.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и ряд других стран ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. Также некоторые иностранные компании приняли решения о прекращении или приостановке своей деятельности в РФ.

