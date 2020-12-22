Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 9 ноября на торгах Московской биржи.

Европейская валюта выросла на 51 копейку по состоянию на 10:06 мск и достигла отметки 92,04 рубля. Курс доллара на этот момент составил 75,34 рубля, увеличившись на 54 копейки.

Что касается стоимости нефти, то фьючерсы марки Brent упали в цене на 2,1%. Баррель энергоносителя сейчас стоит 49,83 доллара.

Ранее стоимость евро поднялась выше 91 рубля впервые с 3 декабря. Курс европейской валюты составил 91,11 рубля, продемонстрировав рост 1,44%. Доллар стоил 75,8 рубля, увеличившись в цене на 3,34%.

Инвестор и финансовый эксперт Ян Марчинский отметил, что в последние недели 2020 года не стоит ждать резкого падения курса рубля. Он подчеркнул, что позитивной динамики российской валюты также не предвидится в ближайшее время.