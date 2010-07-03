ЦБ отозвал лицензию у столичной расчетной кредитной организации "ВЕСТ"

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Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "ВЕСТ", зарегистрированной в Москве.

На сайте регулятора уточняется, что причиной стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, а также неоднократное нарушение требований федеральных законов о противодействии отмыванию доходов.

Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию и, кроме того, проводила сомнительные валютно-обменные операции.

Основным направлением деятельности РНКО "ВЕСТ" было проведение валютно-обменных операций, но в ходе проведенной инспекционной проверки в работе организации выявили многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.

Сейчас в организации назначили временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

29 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка "Ассоциация". По данным ЦБ, кредитная организация входит в систему страхования вкладов. По состоянию на 1 июля она занимала 170-е место в банковской системе страны.

26 июля ЦБ также аннулировал лицензию столичного "РАМ Банка". Это произошло потому, что кредитная организация занижала размер резервов, скрывая от регулятора свое реальное финансовое положение. Помимо этого, руководители банка неадекватно оценивали кредитные риски, пояснили в Банке России.