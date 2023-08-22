Цены на новостройки в РФ выросли до 3% после повышения ключевой ставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоимость квартир на первичном рынке жилья в РФ за неделю увеличилась на 0,5–3% после повышения Центробанком ключевой ставки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Так коммерческий директор "А101" Анна Боим говорит о подорожании новостроек на 2–3%. Между тем глава "Циан.Аналитики" Алексей Попов называет более скромный показатель – +0,5% за неделю.

В то же время, по словам Попова, с начала текущего лета средняя стоимость квадратного метра в новостройках в городах с населением более полумиллиона человек подскочила на 4,7%. В свою очередь, директор по продажам компании "Этажи" Сергей Зайцев заметил, что с начала года стоимость одного "квадрата" в среднем по РФ выросла только на 2,2%, причем основной рост пришелся на август.

15 августа на фоне продолжающегося ослабления российской валюты Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. В связи с этим кредитные организации начали поднимать ставки по базовым ипотечным программам: например в ВТБ и Сбербанке они уже выросли на 2%.



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