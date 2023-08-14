Аналитик рассказал, почему россиянам не стоит ждать снижения цен на жилье

Фото: depositphotos/mikolajn

Цены на недвижимость в РФ не снизятся в ближайшие месяцы, на это влияет повышение ключевой ставки Банком России, что привело к подорожанию ипотеки, повышению стоимости строительных и горюче-смазочных материалов, заявил независимый аналитик рынка недвижимости Денис Стукалов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, ряд застройщиков уже изменил стоимость жилья, а кто-то сделает это только в сентябре текущего года. Сначала цены поднимут те застройщики, у которых осталось немного нераспроданных однокомнатных и двухкомнатных квартир.

"У кого таких предложений больше, могут сейчас подождать, а потом в октябре, как это бывает каждый год, поднимут цену. Желающим купить квартиру для переезда нет смысла откладывать сделку на несколько месяцев", – объяснил Стукалов.

Эксперт подчеркнул, что не стоит ждать большого дохода от перепродажи квартиры, которая приобреталась или только могла бы быть приобретена с инвестиционной целью, так как инфляция поглотит полученные доходы. Если же гражданин хочет сохранить свободные деньги, то их вполне можно вложить в жилые квадратные метры.

В момент покупки квартиры в новом доме стоит уделить внимание репутации девелопера и изучить объекты, которые он уже сдал, сказал Стукалов.

Оптимальным вариантом станут те дома, которые находятся на высокой стадии готовности со сроком сдачи в эксплуатацию в текущем году или в январе-феврале 2024 года, резюмировал он.

Ранее аналитики сервиса "Домклик" заявляли, что параметры квартир, которые продаются по переуступке, не отличаются от тех, что предлагают девелоперы. Изучив объявления о продаже первичной недвижимости по переуступке прав собственности в Москве и Московской области, они отметили, что около 80% объявлений относится к малогабаритному жилью.

По их словам, объявления о продаже по переуступке в среднем составляют 3–4% общего объема предложения на первичном рынке, но в отдельные периоды этот показатель может достигать 20%. При этом площади выставленных на продажу квартир также сопоставимы, особенно для малогабаритного жилья.



Аналитики назвали районы Москвы с самыми дешевыми студиями