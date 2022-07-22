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Экономика

16:18

Великобритания разрешила делать переводы страховщикам с попавшего под санкции счета – СМИ

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Физические или юридические лица, подпавшие под санкции Великобритании, могут осуществлять выплаты страховщикам с замороженного банковского счета, сообщает Reuters со ссылкой на британское санкционное управление.

"Платежи будут разрешены по специальной лицензии, которая вступила в силу немедленно и на неопределенный срок", – говорится в материале.

Ранее стало известно, что власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине. Как заявила глава МИД страны Лиз Трасс, для этой инициативы, скорее всего, потребуются изменения в законодательстве.

До этого страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе. Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению с 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Санкции

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