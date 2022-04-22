Экономист рассказал, к чему приведет ограничение работы гипермаркетов по воскресеньям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников рассказал Москве 24, что ограничение работы продуктовых гипермаркетов по воскресеньям нарушит естественную конкуренцию.

Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Соответствующее письмо она направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. По мнению парламентария, ограничение работы продуктовых гипермаркетов по воскресеньям станет стимулом, который подтолкнет развитие фермерских рынков.

Масленников отметил, что не уверен в эффективности такого подхода. "Выделять какие-то отдельные торговые площадки, ущемляя интересы других, на мой взгляд, неправильно. Мы тем самым нарушаем естественную конкуренцию. Так что я не уверен, что это полезное предложение", – сказал эксперт.

По словам экономиста, на сегодняшний день гипермаркеты также нуждаются в поддержке, поскольку испытывают проблемы с трафиком и другие сложности.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Что касается ярмарок и тому подобного, то это полезная вещь. Она и так достаточно конкурентоспособная, пользовалась спросом. Заталкивать туда людей специально, это неправильно, мне кажется. Потому что у потребителя всегда должен быть выбор, что и где он покупает в зависимости от своих предпочтений и финансовых возможностей.

Эксперт считает, что в первую очередь нужно помочь потребителям, которые в дальнейшем сами выберут, где им выгоднее и комфортнее покупать.

"Если уж поддерживать нашу торговую розницу, то главный маршрут здесь, о чем говорил многократно президент, это индексация всех социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников и так далее. Вопрос сейчас в том, когда это целесообразно делать", – заключил Масленников.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев оценил инициативу ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям. По его мнению, можно найти другие возможности для развития фермерских рынков. Сенатор добавил, что ограничение принесет людям неудобство.

