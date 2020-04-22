В Кремле оценили заявление Грефа о налоге на доходы по вкладам

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа по поводу введения налога на доходы по вкладам, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что мнение Грефа подкрепляется его огромнейшим опытом и обширными знаниями в области экономики. В то же время Песков отметил, что данная инициатива уже сформулирована и исходила от правительства и президента России.

"Да, безусловно, мнение Грефа очень авторитетно. Вы знаете, что он обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями. Но тем не менее это была инициатива и правительства, и президента, которая уже сформулирована", – отметил Песков.

Ранее Греф раскритиковал введение налога на доходы граждан. Он отметил, что расходы на администрирование и негативный эффект от этого решения превысят преимущества сборов денег.

Кроме того, Греф отметил, что государство не будет забирать вклады россиян, поскольку для этого сейчас не имеется никаких условий. Также он заявил, что в России не существует возможности и инструментов для прямой раздачи денег гражданам страны, как это делают сейчас в США.

Ранее закон, согласно которому с процента по вкладам свыше 1 миллиона рублей будет взиматься налог со ставкой в 13%, был одобрен Советом Федерации. Новый порядок заработает с 2021 года.