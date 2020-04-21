Греф прокомментировал раздачу денег всем россиянам

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В России раздавать деньги гражданам, как это делают в США, нет возможности и необходимых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV и порталу "Лента.ру".

"Если США могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать 3 триллиона долларов долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС", – пояснил Греф.

Он добавил, что в связи с вышеперечисленным принимаются другие меры.

Ранее Греф рассказал о возможных вариантах развития кризиса в связи с пандемией коронавируса. По его словам, даже при "самом жестком сценарии" развития событий в российской экономике банк пройдет кризис без поддержки ЦБ. Он добавил, что для клиентов Сбербанка "драматических последствий нет". По его словам, наиболее "экстремальный" вариант предполагает падение цены на нефть до 20 долларов за баррель, снижение курса рубля до ста рублей за доллар, а также некоторые макроэкономические сдвиги.

