Греф прокомментировал раздачу денег всем россиянам

Фото: depositphotos/spaxiax
В России раздавать деньги гражданам, как это делают в США, нет возможности и необходимых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV и порталу "Лента.ру".
"Если США могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать 3 триллиона долларов долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС", – пояснил Греф.
Он добавил, что в связи с вышеперечисленным принимаются другие меры.
Ранее Греф рассказал о возможных вариантах развития кризиса в связи с пандемией коронавируса. По его словам, даже при "самом жестком сценарии" развития событий в российской экономике банк пройдет кризис без поддержки ЦБ. Он добавил, что для клиентов Сбербанка "драматических последствий нет". По его словам, наиболее "экстремальный" вариант предполагает падение цены на нефть до 20 долларов за баррель, снижение курса рубля до ста рублей за доллар, а также некоторые макроэкономические сдвиги.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: