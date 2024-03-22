Набиуллина заявила, что инвестиционная активность в РФ находится на рекордном уровне

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Инвестиционная активность в России находится на рекордном уровне. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по ключевой ставке.

"Хотя еще нет квартальных данных, об этом (инвестиционной активности. – Прим. ред.) можно судить по косвенным индикаторам. Производство товаров инвестиционного назначения достигло исторически высоких объемов, растет инвестиционный импорт", – цитирует ее ТАСС.

Кроме того, продолжила Набиуллина, экономика РФ растет выше потенциала, о чем говорит сохранение повышенного инфляционного давления. В данный момент российская экономика находится в инвестиционной фазе роста, что является одним из проявлений структурной трансформации, указала глава ЦБ и добавила, что все это обеспечивает высокую деловую активность.

Так, индикатор бизнес-климата достиг максимума за 12 лет, и этот показатель объясняется тем, что экономика почти полностью задействует производственные мощности и трудовые ресурсы, подытожила она.

Ранее сообщалось, что ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. По данным регулятора, инфляция постепенно слабеет, однако все еще остается высокой. Как уточнила Набиуллина, Центробанк может начать снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года.



Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%