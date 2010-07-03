Венгрия получит российский газ в обход Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Газпром" предоставил Будапешту гарантии на поставку газа после 2019 года. Об этом по итогам переговоров с главой российской нефтяной компании Алексеем Миллером сообщил министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Шиярто.

По его словам, Россия будет поставлять голубое топливо в Венгрию в следующем году даже в том случае, если Москва и Киев не достигнут договоренностей о газовом транзите, передает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года, а новый договор пока не заключен.

Ранее компания "Газпром" начала официально уведомлять страны о прекращении транзита через Украину с начала следующего года. Заявление об этом сделал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Он пояснил, что с 1 января 2020 года украинская компания передаст управление газотранспортной системы страны в руки независимого оператора. Последнему будет необходимо подписать контракт с "Газпромом" на транзит голубого топлива.

Вопрос о сохранении транзита российского газа через Украину обсуждается на трехсторонних встречах с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии. Последний раз стороны встречались в Берлине в январе, однако никаких договоренностей не достигли. Вернуться к обсуждению планируется в мае.

Россия подчеркивает, что не намерена полностью прекращать транспортировку топлива через Украину. Но это должно быть экономически целесообразно.

Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через территорию страны может быть сохранен при соблюдении некоторых условий. Это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические параметры сделки и стабильная политическая обстановка.