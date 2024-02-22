ЦБ РФ удалил Contact из реестра платежных систем

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Центробанк РФ удалил систему Contact из реестра платежных систем. Ее оператором выступал лишенный ранее лицензии Киви Банк. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

Согласно данным реестра платежных систем, Contact находится в разделе "Исключенные платежные системы" с 22 февраля 2024 года вместе с Киви Банком.

Накануне платежная система Contact приостановила работу. ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка утром 21 февраля. Поводом для этого стали нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

Сейчас недоступно пополнение Qiwi-кошельков. Также компания заблокировала вывод средств с них. Платежные терминалы Qiwi также перестали работать в Москве.

Владельцам кошельков Киви Банка рассказали, как вернуть деньги