"Азбука вкуса" запустила ребрендинг впервые за 15 лет

Фото: instagram.com/azbukavkusa
Розничная сеть продовольственных магазинов "Азбука вкуса" объявила о ребрендинге впервые за 15 лет. В частности, изменения коснутся логотипа, сообщает РБК.
Первыми супермаркетами, где пройдут изменения, станут магазины сети на Арбате в столице и Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в течение двух лет ребрендинг осуществят во всех магазинах, а в 20 магазинах проведут большую реконструкцию.
Как рассказали представители сети, изменения будут проходить поэтапно и затронут коммуникации всех ретейл-форматов, сервисов и продуктов компании.
Что касается логотипа, то планируется изменить цветовой оттенок и наборный шрифт.
Также в рамках ребрендинга создадут новую коммуникационную платформу бренда. Она будет заключаться во фразе: "Еда, культура, открытия" вместо слова "Супермаркет" на зданиях розничных магазинов.
По словам вице-президента по развитию бренда Марии Золотковой, при осуществлении изменений было важно бережно отнестись к ценностям бренда и любимой эстетике.
"Поэтому мы сохранили узнаваемый логотип, но актуализировали его и адаптировали для использования в диджитал-среде", – отметила вице-президент.
Ранее стало известно, что российские торговые сети выступили в поддержку проведения акции "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования. Одной из них стала компания "Азбука Вкуса", которая ранее уже принимала участие в программе в 2020 году во время голосования по поправкам к Конституции РФ.
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