Баженов: необходимо оградить россиян от скрытых платежей процессинговым компаниям

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Российский тележурналист Тимофей Баженов выразил мнение, что решение известного маркетплейса брать дополнительную плату в размере 2% за оплату покупки через Visa и MasterCard является справедливым.
"Я за прозрачность во всем. Нововведение известного маркетплейса как раз об этом – о прозрачности платежных систем. Клиенты должны понимать, из чего складывается стоимость их покупки и иметь возможность выбора при оплате. Используя отечественные платежные системы россияне смогут экономить на покупках", – отметил Баженов.
Уточняется, что различные платежные системы обслуживают клиентов по разным тарифам. Изменив условия продажи, маркетплейс предложил покупателям выбор, открыто рассказав о том, из чего складывается стоимость услуги. Так, оплатить товары через систему "Мир", по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) или SberPay можно будет по-прежнему без комиссии.
Баженов выразил уверенность, что государству нужно заранее позаботиться о том, чтобы средства граждан были застрахованы от действий и правил, которые диктуют западные компании.
По его словам, переход на отечественные платежные системы безопасен и позволяет экономить.
Накануне крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки из-за решения компании о порядке взимания комиссии. В компании такие запугивания назвали проявлением недобросовестной конкуренции и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке.
Ранее в Visa выразили обеспокоенность решением российского интернет-магазина Wildberries ввести комиссию за оплату товаров картами данной платежной системы.
Там также добавили, что на данный момент Visa проясняет ситуацию с ретейлером и позиция платежной системы относительно тарифов и взимания дополнительной комиссии остается неизменной, и подчеркнули, что у потребителей должна быть возможность самостоятельно выбирать удобный для них способ оплаты.
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