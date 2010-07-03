Названы сферы с самыми высокими зарплатами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самые высокие показатели заработной платы зафиксированы в сфере добычи сырой нефти и природного газа, а также в производстве табака. Об этом говорят данные Росстата, передает ТАСС.

В частности, в июне этого года работникам сферы добычи сырой нефти и природного газа в среднем начисляли зарплату в 172,9 тысячи рублей, а сферы производства табачных изделий – 113 тысяч рублей.

Зарплаты первых выросли в июне по отношению к маю на 13,3%, а по отношению к июню 2018 года на 41,6%. Зарплаты работников сферы табака выросли за месяц на 3,7% и за год – на 0,4%.

Самый низкий уровень среднемесячных начисленных зарплат зафиксирован в сферах производства одежды (20,2 тысячи рублей), производства текстильных изделий (25,8 тысячи) и производства мебели (26,1 тысячи).

Сотрудников организаций в июне 2019 года в среднем получили по 49,3 тысячи рублей, что на 2,9% больше уровня мая 2019 и на 7,7% больше уровня июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что в июле реальные зарплаты в России выросли на 3,5% в годовом выражении. Вместе с тем среднемесячная зарплата работников организаций в июле 2019 года составила 45,9 тысячи рублей – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост на 8,2%.

Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и составляет 30 тысяч рублей. Согласно данным исследования, наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой – на легкую промышленность. Как указывают аналитики, в России наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат. Всего эксперты проанализировали 27 отраслей: лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране. Оказалось, что заработную плату больше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников.