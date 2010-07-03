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13:31

В Госдуме оценили заявление Земана об антироссийских санкциях ЕС

экономика политика за рубежом

13:31

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заявление президента Чехии Милоша Земана о неэффективности антироссийских санкций и необходимости их отменить оценил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Позиция президента Чехии известна, он неоднократно высказывал свою точку зрения по санкционному вопросу, и она абсолютно правильная", – подчеркнул парламентарий в беседе с RT. По его словам, "позиции Франции и Германии мягко приближаются к аналогичной Земана".

Чепа напомнил о давлении на европейские страны со стороны Вашингтона. "Но тем не менее есть факты. За несколько лет действия антироссийских санкций они нанесли больше вреда бизнесу стран ЕС", – отметил депутат. Он не исключил, что вскоре все страны Европы могут занять схожие с Чехией позиции по вопросу о санкциях.

20 июня Евросоюз продлил на год – до 23 июня 2020 года – экономические санкции против России по Крыму. Они включают запреты на импорт товаров, инвестиции, туристические услуги, экспорт отдельных товаров и технологий.

В Совфеде решение ЕС продлить санкции объяснили "круговой порукой". При этом, отметили сенаторы, многие в Евросоюзе понимают, что ограничительные меры наносят урон самому ЕС и их надо отменить. Во время прямой линии Владимир Путин рассказал, что с момента введения санкций Россия недополучила 50 миллиардов долларов, а Евросоюз – 240 миллиардов долларов.

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