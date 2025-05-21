Стоимость биткоина превысила исторические 109,6 тыс долларов

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Стоимость биткоина поднялась выше 109,6 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Это следует из данных площадки Binance.

К 19:38 по московскому времени криптовалюта увеличилась на 4,15%, до 109,678 тысячи долларов. К 19:43 она замедлила свой рост и установилась на уровне 109,48 тысячи долларов.

В прошлый раз, 8 мая, биткоин вырос на 3,1% и достиг уровня в 100,05 тысячи долларов. Позже он ускорил рост и был на отметке в 100,71 тысячи долларов.

Ранее Центробанк России предложил ввести запрет на расчеты криптовалютами вне экспериментального правового режима (ЭПР). По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций.

ЦБ также сохранил свою позицию о невозможности применения криптовалют в качестве платежного инструмента.

