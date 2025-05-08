Стоимость биткоина превысила 100 тыс долларов

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Стоимость биткоина превысила 100 тысяч долларов впервые с 7 февраля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 18:21 по московскому времени, криптовалюта росла на 3,1% и достигла уровня в 100,05 тысячи долларов. К 18:26 биткоин ускорил рост и находился на отметке в 100,71 тысячи долларов.

В предыдущий раз стоимость биткоина увеличилась на 2,5% и превысила 95 тысяч долларов. Это произошло 25 апреля.

Между тем Центробанк России предложил ввести запрет на расчеты криптовалютами вне экспериментального правового режима (ЭПР).

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это волатильные инструменты и часто используются для проведения непрозрачных операций. При этом ЦБ сохранил свою позицию о невозможности применения криптовалют в качестве платежного инструмента.

