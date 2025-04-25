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25 апреля, 17:37

Экономика

Стоимость биткоина превысила 95 тыс долларов

Фото: 123RF/jolly5xpander

Стоимость биткоина увеличилась на 2,5% 25 апреля и превысила 95 тысяч долларов впервые с 24 февраля. Это следует из данных площадки Binance.

Биткоин дорожал по состоянию на 17:15 по московскому времени до 95 146,38 доллара. При этом, по данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина достигала 95 194,63 доллара.

В предыдущий раз максимальная стоимость биткоина в ходе торгов увеличивалась до 90 тысяч долларов с 81 тысячи.

Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней введения взаимных пошлин на импорт из 75 стран.

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