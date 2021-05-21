ЦБ отозвал лицензию у НКО "Красноярский краевой расчетный центр"

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Банк России отозвал лицензию у НКО "Красноярский краевой расчетный центр". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве <...> лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр", – подтвердили в банке.

Уточняется, что решение Центробанка начинает действовать с 21 мая.

Ранее черкесский Тексбанк лишили лицензии на осуществление банковских операций. Аннулирование было произведено после получения ходатайства кредитной организации о ее добровольной ликвидации.

До этого Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Форбанка. Банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.