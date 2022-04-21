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Экономика

21 апреля, 22:43

Konecranes прекращает проекты и продажи в России

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Финская компания Konecranes, которая занимается производством промышленного подъемного оборудования, прекращает все проекты и продажи в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Организация отметила, что осуждает спецоперацию России на Украине, поэтому уже в ее первые дни приняла решение не брать новые заказы из РФ.

"В результате этого решения в первом квартале Konecranes списала заказы из России на сумму 79 миллионов евро и отменила продажи в Россию на сумму 32 миллиона евро, поскольку эти проекты были прекращены", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что планируют сокращать масштабы бизнеса РФ постепенно, в соответствии с российскими законами и правилами. В Konecranes подчеркнули, что благополучие российских сотрудников будет иметь приоритетное значение для компании.

Ранее сообщалось, что японская корпорация Toshiba решила приостановить прием заказов в России. Причиной принятия такого решения является спецоперация РФ на Украине.

До этого стало известно, что крупнейшая американская сервисная корпорация по добыче нефти и газа Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий для своей деятельности в России. Причиной стала специальная военная операция на Украине.

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