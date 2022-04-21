Курс евро на Мосбирже упал ниже 79 рублей впервые с 8 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 79 рублей впервые с 8 апреля.

Европейская валюта упала на 3,61%, до 78,94 рубля. Доллар опустился на 3,13%, до 74,01 рубля.

Ранее экономист Георгий Остапкович допустил, что тенденция к снижению доллара и усилению рубля сохранится до сентября, курс американской валюты будет колебаться на уровне 78–83 рублей. По его словам, это обусловлено мерами, принимаемыми Центробанком. Аналогичная тенденция сохранится и в отношении евро.

До этого факторы, влияющие на укрепление рубля, перечислил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько. Среди них он выделил превышение экспорта над импортом, превышение доходов бюджета над расходами, а также невысокий уровень государственной задолженности.

