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Экономика

12:22

Цена нефти Brent опустилась ниже 20 долларов за баррель

экономика финансы

Фото: ТАСС/EPA/LARRY W. SMITH

Цена нефти Brent опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с февраля 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне, как сообщает ТАСС.

Стоимость фьючерса с поставкой в июне 2020 года ускорила падение до 25 процентов к уровню закрытия предыдущих торгов. Таким образом, сейчас баррель марки Brent торгуется на отметке 19,17 доллара.

Аналогичная динамика наблюдается в отношении июньских фьючерсов нефти марки WTI. Они дешевеют на 17,13 процента, до 16,93 доллара за баррель. Накануне цена майских фьючерсов американской нефти марки WTI на бирже NYMEX упала даже ниже нуля.

Очередное падение цен на нефть эксперты объясняют тем, что продавцы стремятся избавиться от лишней нефти в условиях заполненности хранилищ. Повышение предложения провоцирует дешевизну топлива.

Изначально цены на нефть стали опускаться в связи с неудавшимися переговорами в начале марта. С 31 марта прекратила действовать договоренность о сокращении добычи нефти, которую 26 стран-участников соблюдали с 2016 года.

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Сюжет: Падение цен на нефть и курса рубля

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