Пакистан впервые купил российское зерно за дирхамы ОАЭ

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Пакистан в ноябре этого года впервые оплатил зерно из России в дирхамах ОАЭ, а не в долларах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пакистанского правительства.

Так, в конце осени Пакистан импортировал из РФ 377,2 тысячи тонн пшеницы примерно на 10,6 миллиарда рублей. При этом почти 82% от этой суммы было оплачено в дирхамах.

В целом в текущем году Россия поставила Пакистану рекордный объем зерна – порядка 1,4 миллиона тонн. До этого рекордным по поставкам являлся 2020 год, когда пакистанские компании закупили 1,2 миллиона тонн зерна из РФ.

Ранее сообщалось, что доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре этого года выросла до максимальных за всю историю – 5,8%. Это позволило ему обогнать евро и стать второй основной валютой в торговле.

До этого экс-замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что мировые страны не скоро откажутся от доллара. По его словам, в тех странах, где это будет возможно по техническим и экономическим причинам, доллар смогут заменить национальные валюты, как это случилось в Евразийском экономическом союзе.

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