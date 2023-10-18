Юань впервые стал второй главной валютой в торговых расчетах через SWIFT

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Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре выросла до максимальных за всю историю – 5,8%, сообщает РИА Новости.

Это позволило ему обогнать евро и стать второй основной валютой в торговле. Главной торговой валютой по-прежнему остается доллар с долей в 84,15%. При этом с декабря прошлого года американская валюта стабильно находится ниже 85%, чего не случалось с начала 2018 года.

Доля юаня за месяц подскочила сразу на 1 процентный пункт, что стало абсолютным рекордом для этой валюты. Евро сократился на 1 процентный пункт, до 5,43%. В топ-5 также вошли японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%).

Одновременно доля юаня в международных расчетах в сентябре достигла рекордных 3,71%, увеличившись по сравнению с августом на 0,24 процентного пункта.

Ранее власти Бразилии предложили Аргентине использовать для двусторонней торговли вместо доллара юань. Речь идет о том, чтобы государственный банк Бразилии выступал гарантом по торговым операциям, что обеспечит интересы национального бизнеса и будет соответствовать требованиям регулятора.

Министр экономики Аргентины Серхио Масса ранее также сообщал, что его страна из-за ограниченных долларовых резервов использует предоставленный Китаем своп для оплаты импорта в юанях, а не долларах.

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