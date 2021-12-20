Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз перца, гранатов и винограда из Турции. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
По данным специалистов, в период с 27 октября по 7 декабря в шести видах продукции 33 производителей из Турции и Ирана было выявлено повышенное количество остаточных пестицидов.
В ведомстве уточнили, что указанные товары содержали 12 пестицидов при допустимой норме до 10 единиц.
"Роспотребнадзор приостановил <...> с 17.11.2021 – ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 – ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 – ввоз винограда турецкого происхождения", – утверждается в материале.
Эксперты подчеркнули, что меры позволят не допустить к ввозу в Россию порядка 60 тысяч тонн турецкого винограда, а также свыше 10 тысяч тонн гранатов.
Ранее Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз в Россию лимонов одного из турецких производителей. В цитрусовых были выявлены пестициды "хлорпирифос". Исследование показало, что их концентрация превышает максимально допустимый уровень.
До этого в ведомстве ввели временный запрет на ввоз мандаринов турецкой компании Fikret Degirmenci в связи с обнаружением в них пестицидов.
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