Почти 30% россиян научились распознавать финансовые пирамиды – СМИ

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Почти 30 процентов жителей России умеют распознавать финансовые пирамиды. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Как сообщили RT в пресс-службе организации, участникам опроса предложили определить, какой из способов вложения денег: от банковского вклада до участия в паевом инвестиционном фонде, – является финансовой пирамидой.

Верный вариант – "финансовая организация, обещающая гарантированный 35-процентный рост вложений через год" – выбрали 28 процентов респондентов.

При этом каждый пятый из опрошенных (22 процента) затруднился с ответом, а 17 процентов участников сочли мошенническими все предложенные варианты. В частности, семь процентов опрошенных назвали финансовыми пирамидами паевые инвестиционные фонды, восемь процентов увидели мошенническую схему в банковских вкладах под 11 процентов годовых, а еще три процента участников опроса отнесли к пирамидам общий фонд банковского управления. Кроме того, 15 процентов респондентов не распознали мошенничества ни в одном из вариантов.

По данным центра НАФИ, жители крупных городов могли определить финансовую пирамиду в 36 процентах случаев, то есть чаще, чем те участники, которые живут в малых городах с населением 50–100 тысяч человек (15 процентов правильных ответов).

Финансовая пирамида представляет собой способ формирования дохода участников благодаря постоянному привлечению новых денег, когда первые участники получают выплаты за счет вкладов последующих. Как правило, истинный источник дохода такой организации не раскрывается, и подобная схема рано или поздно прекращает свое существование.

В России самым известным случаем мошенничества в виде финансовой пирамиды стало ОАО "МММ" Сергея Мавроди, от деятельности которого пострадали от 10 до 15 миллионов человек. Мавроди приговорили к 4,5 года лишения свободы. В 2007 году предприниматель вышел на свободу, и через четыре года даже объявил о запуске новых проектов.