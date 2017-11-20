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Более половины российских семей имеют непогашенные кредиты. Это вдвое больше, чем в 2009 году.

Согласно опросу ВЦИОМ, кредит в банке остается вторым по популярности способом срочного получения денег для граждан России. Отмечается, что 35 процентов опрошенных в случае необходимости предпочтут получить кредит в банке, а 64 процента выбрали занять бы в долг у близких людей, сообщает "Газета.ру".

За последние три года доля россиян, которые имеют опыт получения банковских кредитов, выросла с 58 процентов до 67 процентов. При этом 86 процентов опрошенных заявили, что не собираются в ближайшие шесть месяцев обращаться в кредитные организации.

Ранее сообщалось, что москвичи, в среднем, должны банкам по 170 тысяч рублей. Аналитики приводят цифры по итогам первого полугодия 2017 года. Кто-то берет займы до зарплаты, другие готовы опустошать кредитки ради предметов роскоши – это характерно для больших городов. Москвичи, по данным экономистов, копят деньги на красивую жизнь. В тех регионах, где зарплаты низкие, экономить стараются ради выживания. На начало года около восьми миллионов наших соотечественников были потенциальными банкротами. При этом наличие задолженности, уверяют банкиры, мотивируют людей больше зарабатывать.