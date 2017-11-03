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Россияне стали оптимистичнее оценивать свое материальное положение. Такое заключение на основании опросов сделал Росстат.

Наиболее положительно свое финансовое состояние оценивают молодые люди и женщины. Пенсионеры и мужчины, наоборот, относятся к собственным финансам с заметной долей пессимизма, сообщают "Известия".

Индекс произошедших изменений личного материального положения (ИПМП) в III квартале 2017 года составил −11,7 процента. Он означает, насколько доля отрицательных оценок изменения материального положении превысила долю положительных. В том же периоде 2016 года индекс составлял -19,1 процента, а в 2015 году -22,4 процента.