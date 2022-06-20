Курс доллара опустился ниже 55,5 рубля впервые с июля 2015 года

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Курс рубля укрепился, достигнув отметки 55,55 рубля за доллар в ходе торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Такого уровня валюта достигла впервые с 2015 года. По состоянию на 15:19 по московскому времени курс доллара составил 55,76 рубля (-0,65 рубля), курс евро снизился на 0,51 рубля, до 58,35 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Юрий Юденков спрогнозировал укрепление рубля в ближайшее время.

Аналитик также добавил, что доллар и евро на этой неделе могут увеличиваться и уменьшаться на 2,5 единицы.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию.

Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики двух государств, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке. Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.

