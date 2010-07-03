Курс доллара обновил минимум текущего года

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Российская валюта обновила максимум текущего года против доллара, который опустился до 63,63 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Курс американской валюты умеренно снижается также и по отношению к евро и иене в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно базовой ставки. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5 процента.

Курс евро перешел к росту. Динамика единой европейской валюты связана с заявлениями главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне.

Ранее эксперты рассказали, что будет с рублем во втором полугодии. Курс российской валюты может значительно снизиться к концу лета. По мнению аналитиков, август – традиционно тяжелый месяц для рубля.

Отрицательное воздействие на рубль могут оказать давление нефтегазового лобби, санкции, отсутствие какого-либо диалога между РФ и США. При этом есть несколько факторов укрепления российской валюты: соглашение о сокращении экспорта сырой нефти в рамках ОПЕК+, высокий сезонный спрос на топливо, налоговые платежи в России.

