Уход из РФ главного акционера "Авито" не повлияет на развитие компании

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Продажа нидерландским конгломератом Prosus своих активов в "Авито" никак не повлияет на развитие компании на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Авито".

Там отметили, что "Авито" продолжит функционировать в России как самостоятельный бизнес под управлением российского менеджмента.

"Данное решение является логичным продолжением ранее принятого решения о выделении "Авито" в автономный бизнес и не влияет на планы и возможности развития бизнеса "Авито" в РФ", – добавили в пресс-службе.

20 мая нидерландский конгломерат Prosus, являющийся главным акционером компании "Авито", объявил о намерении продать свои активы и выйти из российского бизнеса. Отмечается, что Prosus приступил к поиску покупателя на пакет акций российской компании.