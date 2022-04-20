Вопрос об использовании замороженных средств РФ обсудят на мировом уровне – офис Джонсона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что вопрос о возможном использовании замороженных резервов Банка России для восстановления Украины будет рассмотрен на мировом уровне.

Также для этих целей могут быть использованы заблокированные активы бизнесменов РФ.

"Мы обсуждаем этот вопрос, решение еще не принято", – приводит ТАСС его слова.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили примерно половину золотовалютных резервов России. Речь идет о сумме порядка 300 миллиардов долларов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.