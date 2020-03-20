Эксперт опроверг прогнозы падения цен на нефть до 5 долларов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин опроверг прогнозы падения цен на нефть до пяти долларов за баррель, передает ИА "НСН".
Специалист подчеркнул, что пять долларов за баррель – это цена ниже себестоимости самого дешевого производителя нефти в Саудовской Аравии с учетом доставки. Он отметил, что в данном случае идет речь об отрицательной стоимости, а такого быть не может.
"Саудовская Аравия, в отличие от многих других стран, в том числе и России, имеет возможность останавливать месторождения, технологии позволяют это делать, для этого не требуется длительного времени. Но это им экономически не выгодно. Поэтому в такие прогнозы я не верю", – заявил эксперт.
Он отметил, что сложившаяся ситуация на нефтяном рынке произошла из-за недоговоренностей между странами. Пикин уточнил, что мировой рынок сейчас испытывает "серьезный ценовой шок в истории", добавив, что такое резкое падение впервые произошло на рынке.
"Сейчас мы видим двукратное падение, даже уже больше, за период в месяц с небольшим. И чем быстрее мы упадем до уровня, который можно считать условным дном, тем быстрее мы начнем путь назад", – пояснил Пикин.
Он добавил, что для России сейчас главное то, как все происходящее будет влиять на экономику страны, добавив, что именно поэтому макроэкономический план встает сейчас на первое место, нежели торговля нефтью.
Ранее аналитик японского банка Mizuho Пол Санки сделал прогноз, согласно которому стоимость нефти может упасть ниже нуля.
Он считает, что такой сценарий произойдет из-за чрезмерного убытка сырья на рынке. Как считает эксперт, со временем нефтяники станут доплачивать потребителям, чтобы те забирали черное золото.
Цены на нефть пока не преодолели планку в 30 долларов. Более того, ряд нефтяных трейдеров считают вполне реальным сценарий, при котором стоимость черного золота снизится до 20 долларов за баррель или даже ниже.
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