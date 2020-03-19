Аналитик уверен, что США не дадут нефти обнулиться

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Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки сделал прогноз, согласно которому стоимость нефти может упасть ниже нуля. Он считает, что такой сценарий произойдет из-за чрезмерного убытка сырья на рынке, передает ИА "НСН".

Как считает эксперт, со временем нефтяники станут доплачивать потребителям, чтобы те забирали черное золото. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, почему не верит в подобный сценарий.

Согласно его прогнозам, американские власти сделают все возможное, чтобы помочь своим нефтяникам пережить эти трудные времена. "Посыплется нефтегаз, начнет сыпаться банковский сектор. А после этого начнутся проблемы у всей экономики США", – предупреждает Фролов.

Кроме того, он напомнил, что на нефтегазовых компаниях базируется довольно многое, а также это направление является одним из пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа 2016 года.

По версии замгендиректора Института национальной энергетики, Соединенные Штаты предпримут все, лишь бы не допустить падения цен на нефть.

Ситуация с долларом и евро связана с ценами на нефть. 16 марта нефть марки Brent подешевела до минимума за последние четыре года, опустившись на более чем 12% – ниже 30 долларов за баррель.

Причиной скачка цен на черное золото послужили неудачные переговоры Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Участникам картеля не удалось договориться в отношении сокращения добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта. При этом ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.

С 1 апреля все барьеры по продаже черного золота будут сняты. Затем произошло падение национальной валюты России.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent достигла 25 долларов за баррель.