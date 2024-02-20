Премьер Украины заявил, что страна потеряла 30% экономики

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Украина потеряла 30% экономики с февраля 2022 года, рассказал глава правительства страны Денис Шмыгаль. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Мы потеряли 30% экономики, около 20% территорий, и мы потеряли 3,5 миллиона рабочих мест", – уточнил он.

Шмыгаль обвинил Запад в том, что он недостаточно поддерживает Украину. По его словам, Киев нуждается в большей военной помощи. Однако он не стал отрицать, что западные страны прикладывают все усилия. Он объяснил, что проблема заключается в производстве боеприпасов, которое не позволяет передавать необходимое количество снарядов ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вашингтон перестанет быть стратегическим партнером Киева, если не выделит новый пакет помощи. Он подчеркнул, что военная поддержка представляется жизненно важной для Украины и альтернативы ей не существует.

20 февраля члены палаты представителей конгресса США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине. На помощь Киеву, согласно инициативе, предлагается отправить 47 миллиардов долларов.



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