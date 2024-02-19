США с союзниками пытаются не допустить развала ВСУ из-за нехватки боеприпасов – СМИ

Фото: depositphotos/etienjones

Соединенные Штаты вместе с западными союзниками стараются предотвратить развал украинских войск в условиях нехватки боерипасов и потери территорий. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на законодателей и чиновников США.

В частности, на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности двухпартийная группа законодателей США заверяла американских союзников в том, что палата представителей в конечном итоге одобрит помощь Украине, а некоторые члены конгресса и вовсе ожидают принятия нового пакета помощи уже в марте.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что договор о гарантиях безопасности Украины и США может быть подписан до саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не выделят новый пакет помощи. По его словам, помощь Вашингтона представляется жизненно важной для Украины, альтернативы ей не существует.

В ночь на 16 февраля стало известно, что палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о допфинансировании на цели национальной безопасности.

Новости мира: США планируют выделить более 100 млрд долларов на внешнюю политику