В США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине – СМИ

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Члены палаты представителей конгресса США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает издание The Hill.

Инициативу выдвинули демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик. В документе также включены меры по защите границы с Мексикой, в том числе восстановление политики, согласно которой просители убежища обязаны оставаться в Мексике до начала судебных слушаний.

На помощь Киеву, согласно законопроекту, предлагается отправить 47 миллиардов долларов, на помощь Израилю – 10 миллиардов. Кроме того, законопроект предполагает выделение 5 миллиардов долларов на защиту Индо-Тихоокеанского региона, а еще 2 миллиарда – на операции Центрального командования США на Ближнем Востоке.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не выделят новый пакет помощи. По его словам, помощь Вашингтона представляется жизненно важной для Украины, альтернативы ей не существует.

В ночь на 16 февраля стало известно, что палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о допфинансировании на цели национальной безопасности.

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