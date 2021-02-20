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Экономика

02:12

Цена биткойна поднялась до 56 тыс долларов

экономика

Фото: depositphotos/mozakim

Цена биткойна вновь обновила исторический максимум. Стоимость криптовалюты в ходе торгов поднялась выше 56 тысяч долларов.

По данным биржи Binance, цена биткойна за сутки увеличилась на 7,8% – до 56 368 долларов. При этом портал CoinMarketCap оценил рост стоимости биткойна в 7,9% – до 56,1 тысячи долларов.

Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

Накануне сообщалось, что биткойн подорожал до 55 тысяч долларов. Всего за прошедший день криптовалюта трижды устанавливала новый рекорд.

Ранее цена биткойн превысила отметку в 53 тысячи долларов за единицу, а позже и планку в 54 тысячи долларов.

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