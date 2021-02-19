Биткойн подорожал до 55 тысяч долларов

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Стоимость биткойна в третий раз за день превысила рекордную для себя отметку и теперь стоит больше 55 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи криптовалюты Binance биткойн подорожал на 6,2% и стоит 55,18 тысячи долларов. В дальнейшем эта тенденция сохранилась – за криптовалюту просили уже 55 285 долларов.
Портал CoinMarketCap, в свою очередь, приводит несколько иную статистику. Аналитики указали на подорожание в пределах 6,5%, до 55,2 тысячи долларов.
Ранее самая популярная криптовалюта мира превысила отметку в 53 тысячи долларов за единицу, а позже, вечером 19 февраля, и планку в 54 тысячи долларов.
Бурный рост цены биткойна спровоцировал один из твитов основателя компании Tesla Илона Маска. После его публикации о криптовалюте ее стоимость увеличилась на 19% и продолжает расти.
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