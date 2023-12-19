В ЕС достигли соглашения о продлении ограничений цен на газ

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Министры стран Евросоюза договорились о продлении ограничений цен на газ до 31 декабря следующего года. Об этом пишет ANSA со ссылкой на министра по вопросам окружающей среды Италии Джильберто Пикетто-Фратина.

"Италия добилась от ЕС продления на один год ограничения цен на газ. Зеленый свет был дан сегодня в Совете ЕС по энергетике", – уточнил он.

Ранее СМИ писали, что Москва смогла увеличить доходы от нефти с газом, а значит, введенный Западом потолок цен показал свою неэффективность и привел к укреплению рубля. По данным прессы, поступления от этих ресурсов в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что европейские государства, которые заявляли об отказе от российского газа, все равно продолжают его получать.



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